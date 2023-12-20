Національні збори Франції (нижня палата парламенту) схвалили законопроект, який посилює правила в галузі міграційного законодавства. Про це повідомляє France24.

Законопроект підтримали 349 депутатів, 186 виступили проти. Раніше документ схвалив сенат.

Серед іншого, законопроект передбачає:

спрощення депортації нелегальних мігрантів;

запровадження міграційних квот;

можливість позбавлення французького громадянства для іноземців, засуджених за злочини проти співробітників правоохоронних органів.

Ключовим елементом закону є посилення правил отримання соціальної допомоги для мігрантів. Тепер безробітні іноземці зможуть розраховувати на таку допомогу не раніше ніж через п'ять років перебування у Франції, а працевлаштовані - через два з половиною роки.

Проти ухваленого парламентом законопроекту вже виступили десятки французьких громадських організацій, зокрема Французька ліга прав людини. У спільній заяві організації назвали цей документ "найрегресивнішим за останні 40 років законопроектом про права та умови життя іноземців".

Початкова версія законопроекту, підготовленого урядом, включала не лише посилення міграційного законодавства, а й заходи, спрямовані, зокрема на спрощення отримання посвідки на проживання для мігрантів, які працюють у секторах, де не вистачає робочої сили.

Однак після того, як законопроект вперше відхилили в парламенті, текст документу переробили у бік більшого посилення міграційних правил, щоб його підтримали депутати від правих партій, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Велика Британія посилить правила отримання віз та дозволів на роботу, щоб знизити приплив легальних іммігрантів до королівства на 300 тисяч осіб на рік.