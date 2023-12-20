Президент Польщі Анджей Дуда висловив переконання у важливості членства України в НАТО для національних інтересів своєї країни, називаючи його "безцінним".

У середу, 20 грудня, під час засідання Радбезу Польщі, він вказав, що разом із новим урядом Польщі, їм слід спільно діяти для втілення намірів Євроінтеграції України.

"З точки зору безпеки надзвичайно важливим є питання майбутнього членства України в НАТО. Рішення, яке ухвалив би Північноатлантичний альянс у цій сфері, було б безцінним. По-перше, ми відсуваємо східний фланг НАТО у цій частині нашого кордону на схід від Польщі, що має очевидне значення з точки зору безпеки нашої країни", - наголосив польський лідер.

Крім того, він вважає, що Україна в даний момент "має одну з найкращих армій у світі". Таким чином, за його думкою, вступ України до НАТО забезпечить Польщі "сильного військового партнера", який вже набув значного військового досвіду, зокрема, за два роки оборони від росії.

Нагадаємо, Парламентська комісія з питань спецслужб Польщі схвалила запит нового прем'єр-міністра країни Дональда Туска про звільнення керівників Агентства внутрішньої безпеки, Центрального антикорупційного бюро, Агентства розвідки, Служби військової розвідки та Служби військової контррозвідки.