Україноненависник Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі [ Редагувати ]
Російський актор Іван Охлобистін, який висловив підтримку злочинному режиму Кремля, відвідав окупований Донбас, де потрапив під обстріл. Зазначається, що куля влучила у нього, але завдяки бронежилету він уникнув поранення.
"Мама з татом в черговий раз їздили на Донбас, відвозили гуманітарну допомогу. Мама поїхала в Ростов за добавкою допомоги, поки батько потрапив під обстріл і зловив кулю. Слава Богу в бронік!" - написала дочка Охлобистіна на своїй сторінці в Instagram.
Дівчина, яка, як і її батько, підтримала повномасштабне вторгнення росії в Україну заявила, що пишається своїми батьками.
Нагадаємо, голлівудський актор Том Круз крутить роман з 36-річною Ельсіною Хайровою, дочкою екс-депутата Держдуми рф. Пара неодноразово з'являлася разом у громадськості, і недавно сам актор організував романтичне побачення для них.
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