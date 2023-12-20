Російський актор Іван Охлобистін, який висловив підтримку злочинному режиму Кремля, відвідав окупований Донбас, де потрапив під обстріл. Зазначається, що куля влучила у нього, але завдяки бронежилету він уникнув поранення.

"Мама з татом в черговий раз їздили на Донбас, відвозили гуманітарну допомогу. Мама поїхала в Ростов за добавкою допомоги, поки батько потрапив під обстріл і зловив кулю. Слава Богу в бронік!" - написала дочка Охлобистіна на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина, яка, як і її батько, підтримала повномасштабне вторгнення росії в Україну заявила, що пишається своїми батьками.

Нагадаємо, голлівудський актор Том Круз крутить роман з 36-річною Ельсіною Хайровою, дочкою екс-депутата Держдуми рф. Пара неодноразово з'являлася разом у громадськості, і недавно сам актор організував романтичне побачення для них.