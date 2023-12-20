Український спеціаліст Віктор Скрипник вирішив покинути посаду головного тренера "Ворскли". Згідно з офіційним повідомленням полтавського клубу, угода про розірвання контракту була укладена за взаємною згодою сторін.

Скрипник очолював "Ворсклу" з липня 2022 року, а на момент зимової паузи команда розташувалася на сьомій позиції в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги і набрала 23 очки.

За інформацією ЗМІ, виконуючим обов'язки головного тренера "Ворскли" до завершення сезону буде Сергій Долганський. Віктор Скрипник вже знайшов нове місце роботи в "Металісті 1925", підписавши контракт на три сезони, як повідомляє прес-служба харківського клубу.

У тренерський штаб "Металіста 1925" увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, які раніше співпрацювали з Скрипником в інших клубах. Також у штабі залишаться Максим Цвіренко, Сергій Вольваков і Андрій Шабалін, які вже працювали в клубі. Попередній головний тренер "Металіста 1925" Олег Голодюк також продовжить працювати в структурі клубу.

Нагадаємо, в понеділок, 18 грудня, "Жирона" здобула перемогу над "Алавесом" з рахунком 3:0 в рамках 17-го туру іспанської Ла Ліги.