Скрипник покинув пост тренера "Ворскли" [ Редагувати ]
Український спеціаліст Віктор Скрипник вирішив покинути посаду головного тренера "Ворскли". Згідно з офіційним повідомленням полтавського клубу, угода про розірвання контракту була укладена за взаємною згодою сторін.
Скрипник очолював "Ворсклу" з липня 2022 року, а на момент зимової паузи команда розташувалася на сьомій позиції в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги і набрала 23 очки.
За інформацією ЗМІ, виконуючим обов'язки головного тренера "Ворскли" до завершення сезону буде Сергій Долганський. Віктор Скрипник вже знайшов нове місце роботи в "Металісті 1925", підписавши контракт на три сезони, як повідомляє прес-служба харківського клубу.
У тренерський штаб "Металіста 1925" увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, які раніше співпрацювали з Скрипником в інших клубах. Також у штабі залишаться Максим Цвіренко, Сергій Вольваков і Андрій Шабалін, які вже працювали в клубі. Попередній головний тренер "Металіста 1925" Олег Голодюк також продовжить працювати в структурі клубу.
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