Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня, провів нараду з військовими, під час якої особлива увага була приділена питанню дронів. Про це йдеться у заяві глави держави.

"Селектор. Військові - доповідь про ситуацію на фронті. Внутрішня ситуація - безпека, доповідь від правоохоронців, ліквідація наслідків російського обстрілу Херсона - жорсткий обстріл. Відповімо ворогу", - йдеться у заяві.

Президент також отримав інформацію від Головного управління розвідки щодо планів окупантів і заходів по їх запобіганню. Також була представлена доповідь Служби зовнішньої розвідки України, яка охоплювала прогнози на найближчий період, а також ключові операції, що готуються.

"Окрема розмова про дрони - те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках", - сказав Зеленський.

Зеленський назвав це очевидним пріоритетом держави і цілком конкретним способом зберегти життя наших воїнів.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що на одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.