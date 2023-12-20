Зеленський провів селектор із військовими: що говорили про дрони [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня, провів нараду з військовими, під час якої особлива увага була приділена питанню дронів. Про це йдеться у заяві глави держави.
"Селектор. Військові - доповідь про ситуацію на фронті. Внутрішня ситуація - безпека, доповідь від правоохоронців, ліквідація наслідків російського обстрілу Херсона - жорсткий обстріл. Відповімо ворогу", - йдеться у заяві.
Президент також отримав інформацію від Головного управління розвідки щодо планів окупантів і заходів по їх запобіганню. Також була представлена доповідь Служби зовнішньої розвідки України, яка охоплювала прогнози на найближчий період, а також ключові операції, що готуються.
"Окрема розмова про дрони - те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках", - сказав Зеленський.
Зеленський назвав це очевидним пріоритетом держави і цілком конкретним способом зберегти життя наших воїнів.
Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що на одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.
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