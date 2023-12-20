Українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу" - ЗМІ [ Редагувати ]
Кібергрупа "Blackjack", яка, за попередніми висновками, може мати зв'язок з кіберспецслужбами СБУ, виконала атаку на інформаційну інфраструктуру "Росводоканалу", повністю блокуючи його роботу.
За інформацією "УП" від джерел в силових структурах, хакери здійснили атаку на понад 6000 комп'ютерів, вилучивши понад 50 ТБ даних.
Серед втрачених даних - внутрішні документи, корпоративна пошта, кіберзахистові сервіси, а також резервні копії. На даний момент робота "Росводоканалу" повністю припинена. Служба безпеки проводить аналіз вже завантажених 1,5 ТБ даних від "Росводоканалу".
Нагадаємо, компанія "Київстар" підтвердила інформацію користувачів про те, що зранку 20 грудня у роботі оператора виникли складнощі. Там заявили, що вже усувають проблему та працюють над відновленням сервісів.
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