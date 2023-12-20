Ізраїль продовжуватиме війну, доки не знищить ХАМАС [ Редагувати ]
Ізраїль має намір продовжувати ведення війни проти ХАМАС до того часу, поки це угрупування бойовиків не буде повністю знищено. Такий сценарій є єдиною для Тель-Авіва прийнятною перемогою, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Ми продовжуємо війну до кінця. Вона продовжуватиметься доти, доки ХАМАС не буде знищено - до перемоги... поки не буде досягнуто всіх поставлених нами цілей: знищення ХАМАС, звільнення наших заручників і усунення загрози в Секторі Газа, - підкреслив глава ізраїльського уряду.
Він також наголосив, що ті, хто вважає, що Ізраїль зупиниться, "відірвані від реальності". Примарно для всіх терористів ХАМАСу, від першого до останнього, є загроза смерті, і вони мають лише два варіанти: здатися або загинути.
Нагадаємо, в місті Рафах, на півдні Сектора Газу, внаслідок ізраїльських бомбардувань загинув французький дипломат.
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