Місцями вітер, а в Карпатах хуртовини: прогноз погоди на 21 грудня [ Редагувати ]
Погода в Україні 21 грудня буде вітряною. На заході нашої країни очікується дощ і сніг, а в Карпатах хуртовини.
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На Закарпатті та Прикарпатті очікується сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь.
Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень в західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.
На високогір'ї Карпат сьогодні шквали до 20-25 м/с, прогнозується хуртовина. Температура повітря вдень буде до -5, а вночі до -8 градусів.
Стовпчики термометрів покажуть вдень у більшості областей +1 +6, а півдні до +10 градусів. Вночі від +4 до -1, на півдні до +7.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень очікується +4 +6 градусів, а вночі +1 +3.
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