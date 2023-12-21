Рф випустила по Україні понад 30 ударних дронів: скільки цілей збила ППО [ Редагувати ]
Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 21 грудня. Сили ППО знищили понад 30 ворожих цілей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.
Військові рф випустили по Україні 35 безпілотників Shahed-136/131, які атакували з трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія. Зазначається, що атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.
"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Раніше ми писали про те, чому ворог вже понад 3 тижні не виводить ракетоносії у Чорне море.
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