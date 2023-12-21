Якщо дозволити путіну виграти війну, то буде завдано серйозної шкоди ЄС - Боррель [ Редагувати ]
Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що перемога путіна в Україні завдасть великих збитків Євросоюзу.
Глава європейської дипломатії вважає, що питання не в тому, чи зможе росія перемогти Україну на полі бою, а в тому, що робить Європа, щоб не дати рф виграти війну.
"Якщо ми найближчим часом не змінимо курс і не мобілізуємо всі можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні і не зможемо зупинити трагедію в Секторі Гази, наш проєкт зазнає значної шкоди", – заявив Боррель.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд розробив для України три сценарії залежно від тривалості війни: базовий, негативний та позитивний. Негативний сценарій передбачає інтенсифікацію бойових дій та падіння економіки у 2024 році.
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