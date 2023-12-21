Кім Чен Ин пригрозив нанести ядерний удар у разі провокацій [ Редагувати ]
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян без вагань нанесе ядерний удар, якщо противник спровокує.
Під час зустрічі із солдатами ракетного управління збройних сил із приводу нещодавніх навчань із запуску міжконтинентальної балістичної ракети диктатор КНДР сказав, що в разі ядерних провокацій противника без вагань нанесе удар із ядерної зброї.
"Рішуча військова діяльність, що проводиться була чітким поясненням режиму наступальної протидії та еволюції ядерної стратегії та доктрини КНДР, щоб не заважати навіть ядерному атакувати, коли противник провокує її за допомогою ядерної зброї", - заявив Кім Чен Ин.
Він додав, що запуск міжконтинентальних балістичних ракет продемонстрував високу мобільність збройних сил та їхню здатність до швидкого нападу, і закликав докласти зусиль для подальшого підвищення їхньої боєздатності.
Раніше Північна Корея запустила у море балістичну ракету малої дальності.
по темі
Президент України Володимир Зеленський призначив свого нового представника у Верховній раді. Ним стала нардеп Галина Михайлюк
Виконавча влада США дала зрозуміти, що підтримує Україну, але рішення має ухвалювати Конгрес. Законодавці повинні визначатися, оскільки на українців чекає важка зима
У США зросла підтримка військової допомоги Україні, свідчать дані нового опитування FOX News про те, яку роль США мають відігравати у війнах в Україні та Ізраїлі
Сьогодні, 18 грудня, відбудеться коротка письмова процедура ухвалення, а також публікації 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти росії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив лідерство своєї країни на саміті лідерів Європейського союзу, домовившись з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Шольц заслужив поваги українців