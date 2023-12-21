Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 грудня, склали 1080 окупантів. Таким чином загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 350 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків, 31 ББМ та 20 артсистем ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 350 270 (+1080) осіб ліквідовано;

танків - 5828 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 10825 (+31) од.;

артилерійських систем - 8226 (+20) од.;

РСЗВ - 932 (+4) од.;

засоби ППО - 611 од.;

літаків - 324 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26) од.;

крилаті ракети - 1613 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48) од.;

спеціальна техніка - 1208 (+5) од.

Раніше ми писали про те, чому ворог вже понад 3 тижні не виводить ракетоносії у Чорне море.