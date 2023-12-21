У Київській області через атаку дронів сталася пожежа [ Редагувати ]
Київську область атакували дрони-камікадзе вночі 21 грудня. Внаслідок цього в одному з районів спалахнула пожежа на складі.
Зазначимо, що місцева влада повідомляє про падіння уламків дронів, а Державна служба з надзвичайних ситуацій - про влучання безпілотників.
Відомо, що внаслідок нічної атаки спалахнула пожежа на один зі складів цивільного підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано. Як зазначають рятувальники, склад знищений, сталася руйнація конструкцій.
Крім того, вибиті вікна та пошкоджені стіни чотириповерхової будівлі та двох складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.
Раніше в Одесі впали уламки збитих "шахедів", там спалахнула пожежа.
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