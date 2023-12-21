Українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися до призовних пунктів ЗСУ, - заявив міністр оборони України Рустем Умеров для Welt.

Поки що йдеться про "запрошення" з'явитися до призовних пунктів, але водночас Умеров чітко дав зрозуміти, що ухилянтам загрожуватимуть санкції.

"Ми все ще обговорюємо, що має статися, якщо вони не прийдуть добровільно", - зазначив міністр.

Нагадаємо, нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері.