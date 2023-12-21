Україна буде призивати до армії чоловіків, які мешкають закордоном - Умєров [ Редагувати ]
Українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися до призовних пунктів ЗСУ, - заявив міністр оборони України Рустем Умеров для Welt.
Поки що йдеться про "запрошення" з'явитися до призовних пунктів, але водночас Умеров чітко дав зрозуміти, що ухилянтам загрожуватимуть санкції.
"Ми все ще обговорюємо, що має статися, якщо вони не прийдуть добровільно", - зазначив міністр.
Нагадаємо, нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері.
по темі
Нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері
Київську область атакували дрони-камікадзе вночі 21 грудня. Внаслідок цього в одному з районів спалахнула пожежа на складі
Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 грудня, склали 1080 окупантів. Таким чином загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 350 270 військових
Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що перемога Путіна в Україні завдасть великих збитків Євросоюзу
Російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед" сьогодні вночі, 21 грудня. Сили ППО знищили понад 30 ворожих цілей
Про проведення мобілізації в Україні, про те, де та як ТЦК може вручати повістки і кого мобілізують на фронт під час війни розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо