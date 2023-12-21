Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: є загиблий та постраждалі [ Редагувати ]
Мікроавтобус із 9 громадянами України потрапив у ДТП на польсько-українському кордоні. Внаслідок чого одна людина загинула, решта - отримали травми.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які потрапили в ДТП на польсько-українському кордоні", - повідомив Ніколенко.
За інформацією МЗС, мікроавтобус із 9 пасажирами-громадянами України зіштовхнувся із вантажівкою, яка стояла в черзі на проходження прикордонного контролю.
Внаслідок чого один громадянин загинув, решта отримали травми різного ступеню тяжкості. Зараз їм надається медична допомога.
"Українські консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування всіх обставин аварії та вживаються заході для репатріації тіла загиблого. Вирішується також питання доправки пасажирів до України іншим транспортом", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, в селі Сможе Стрийського району на Львівщині сталася аварія, у результаті якої зіткнулися фура та легковик Ford Focus з військовими номерами.
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