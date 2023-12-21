У четвер, 21 грудня, курс долара в обмінних пунктах України зростає слідом за подорожчанням на міжбанку. НБУ продовжує контрольовану девальвацію. Про це свідчать дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 грудня середній курс долара в Україні зріс на 35 копійок до 38,25 гривні, курс євро зріс на 45 копійок до 41,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 41,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,68-37,70 (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Валюта дорожчає на дев'ятий день поспіль, оновлюючи максимуми.

Офіційний курс на 21 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,5516 грн за 1 долар (+0,2311 грн). Курс євро становитиме 41,0664 гривень за 1 євро (+0,1445 грн). Це трохи нижче за максимум 19 липня - 41,1506.

Нагадаємо, Україна отримала від Європейського союзу 150 млн євро фінансової допомоги.