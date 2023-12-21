Протягом останніх 24 годин на Таврійському напрямку військові з України успішно ліквідували 508 російських терористів. Майже десяток з агресорів вирішили скапітулювати та стали полоненими. Про це повідомляється у Facebook об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 19 авіаударів;

провів 53 бойових зіткнень;

здійснив 1054 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога склали 508 осіб, ще майже десяток здалися в полон. Зокрема ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів й 27 одиниць військової техніки, у тому ж числі:

1 танк;

6 ББМ;

6 артсистем;

13 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки.

Ще 33 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.