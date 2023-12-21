ЗСУ знищили 508 окупантів на Таврійському напрямку та взяли десятки росіян у полон [ Редагувати ]
Протягом останніх 24 годин на Таврійському напрямку військові з України успішно ліквідували 508 російських терористів. Майже десяток з агресорів вирішили скапітулювати та стали полоненими. Про це повідомляється у Facebook об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
- завдав 19 авіаударів;
- провів 53 бойових зіткнень;
- здійснив 1054 артобстріли.
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
Військові продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.
Шахтарський напрямок
Ворог наступальних дій не вів.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.
На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Втрати ворога склали 508 осіб, ще майже десяток здалися в полон. Зокрема ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів й 27 одиниць військової техніки, у тому ж числі:
- 1 танк;
- 6 ББМ;
- 6 артсистем;
- 13 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки.
Ще 33 одиниці техніки ворога пошкоджено.
Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.
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