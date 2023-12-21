Виїзд за кордон: щодня країну покидають 6 тисяч чоловіків [ Редагувати ]
Щодня з території України на захід виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, зокрема, основною категорією представників є водії вантажівок та автобусів. Цю інформацію надав речник Державної прикордонної служби України, Андрій Демченко, під час телемарафону.
Варто зазначити, що чоловіки теж мають право на перетин кордону відповідно до тих правил, які діють на період воєнного стану. Але перетин кордону чоловіками відбувається не лише на виїзд, а також на в'їзд в Україну. До прикладу за останні кілька місяців аналіз показує, що чоловіки більше перетинали кордон на в'їзд в Україну, ніж виїжджали.
Демченко наголосив, що 50% чоловіків у віці від 18 до 60 років, які виїжджають з України - це водії вантажівок та автобусів.
Ще 15-17% - це особи з інвалідністю, а також багатодітні батьки, яким дозволено на час дії воєнного стану перетинати кордон і які не підпадають під мобілізацію. Близько 7% - це чоловіки непридатні до військової служби, 3% - це складають волонтери.
Демченко наголосив, що перетин кордону чоловіками відбувається як на в'їзд, так і на виїзд з України. За його словами, щоденно прикордонники відмовляють близько 100 чоловікам у виїзді з України.
Нагадаємо, президент Зеленський запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.
по темі
У понеділок вдень, 18 грудня, рух великогабаритних транспортних засобів на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні України з Польщею було тимчасово призупинено
Протягом останніх 24 годин на Таврійському напрямку військові з України успішно ліквідували 508 російських терористів
Українські захисники вразили ворожі склади боєприпасів та техніку у тимчасово окупованому Маріуполі. Загарбники розмістили їх на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі
Українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися до призовних пунктів ЗСУ
Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 грудня, склали 1080 окупантів. Таким чином загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 350 270 військових