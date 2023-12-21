Щодня з території України на захід виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, зокрема, основною категорією представників є водії вантажівок та автобусів. Цю інформацію надав речник Державної прикордонної служби України, Андрій Демченко, під час телемарафону.

Варто зазначити, що чоловіки теж мають право на перетин кордону відповідно до тих правил, які діють на період воєнного стану. Але перетин кордону чоловіками відбувається не лише на виїзд, а також на в'їзд в Україну. До прикладу за останні кілька місяців аналіз показує, що чоловіки більше перетинали кордон на в'їзд в Україну, ніж виїжджали.

Демченко наголосив, що 50% чоловіків у віці від 18 до 60 років, які виїжджають з України - це водії вантажівок та автобусів.

Ще 15-17% - це особи з інвалідністю, а також багатодітні батьки, яким дозволено на час дії воєнного стану перетинати кордон і які не підпадають під мобілізацію. Близько 7% - це чоловіки непридатні до військової служби, 3% - це складають волонтери.

Демченко наголосив, що перетин кордону чоловіками відбувається як на в'їзд, так і на виїзд з України. За його словами, щоденно прикордонники відмовляють близько 100 чоловікам у виїзді з України.

Нагадаємо, президент Зеленський запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.