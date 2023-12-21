Питання мобілізації стало центральною темою обговорень на чотирьох останніх засіданнях Ставки верховного головнокомандувача. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ході телемарафону сказав, що найближчим часом буде прийняте рішення щодо цього важливого питання.

За словами Данілова, на кожному засіданні президент Володимир Зеленський висуває "питання про справедливість" у контексті обговорення мобілізації. Це вказує на те, що у вирішенні цього питання враховується не лише потреба в збройних силах, але й прагнення забезпечити справедливість та рівноправ'я в рамках мобілізаційних заходів.

Щоб у нас не було явищ, коли одні зараз захищають країну, а інші перебувають в інших точках планети, відпочивають на курортах, включно з представниками влади. В даному випадку 100% на тому, на чому наполягає президент, - це, перш за все, справедливість.

За його словами, Міністерство оборони й Генеральний штаб ЗСУ пропонують своє бачення, втім, остаточного рішення щодо мобілізації 500 тисяч громадян має ухвалити парламент. Він відзначив, що дискусія не є простою, але озвучені цифри дійсно потрібні.

Але йдеться не про ситуацію сьогодні на сьогодні, а про те, що за певний період часу, ймовірно, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни.

Окрім того, мобілізованих необхідно підготувати й вони мають чітко розуміти на які терміни йдуть й коли в них будуть відпустки та ротація.

Саме про це є дискусії на Ставці. Думаю, що найближчим часом ми з вами знайдемо відповідь на це питання.

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