Верховна Рада легалізувала медичний канабіс [ Редагувати ]
У четвер, 21 грудня, Верховна Рада України в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу. Про це повідомляється у Telegram народного депутат від "Голосу" Ярослава Железняка.
Законопроєкт №7457 прийнятий 248 голосами в цілому.
Голосування по фракціях:
- "Слуга народу" - 178
- "Європейська солідарність" - 0
- "Батьківщина" - 0
- "Платформа за життя та мир" - 10
- "За майбутнє" - 7
- "Голос" - 19
- "Довіра" - 12
- "Відновлення України" - 12
Загалом "за" віддали свої голоси 248 народних депутатів.
Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року.
Раніше Подробиці розбиралися, кого і як в Україні "лікуватимуть" коноплею.
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