У четвер, 21 грудня, Верховна Рада України в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу. Про це повідомляється у Telegram народного депутат від "Голосу" Ярослава Железняка.

Законопроєкт №7457 прийнятий 248 голосами в цілому.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 178

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 10

"За майбутнє" - 7

"Голос" - 19

"Довіра" - 12

"Відновлення України" - 12

Загалом "за" віддали свої голоси 248 народних депутатів.

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року.

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