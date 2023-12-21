У четвер, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у Різдвяному молитовному сніданку. Про це він написав у Telegram.

Дякую всім, у чиїх молитвах звучатиме одне прохання: прохання про перемогу.

"Про перемогу людської душі над агресією. Про перемогу нашої єдності над будь-якими корисливими інтересами, що можуть розʼєднати. І про перемогу України – про перемогу над російським злом, яке прийшло на нашу землю та має бути вигнане", - додав він.

Хай Господь почує всі наші щирі молитви. Слава Україні!

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що на одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення.