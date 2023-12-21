У четвер, 21 грудня, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк прокоментував заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild.

Так, у Міноборони уточнили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися (до війська, - ред.), вони приїжджають в Україну й долучаються.

Нагадаємо, нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері.