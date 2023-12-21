"Призов українців з-за кордону": у Міноборони уточнили заяву Умєрова [ Редагувати ]
У четвер, 21 грудня, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк прокоментував заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild.
Так, у Міноборони уточнили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.
На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися (до війська, - ред.), вони приїжджають в Україну й долучаються.
Нагадаємо, нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері.
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