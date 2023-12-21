В Одесі пролунав вибух [ Редагувати ]
У четвер, 21 грудня, мешканці Одеси повідомили про вибух у місті. Повітряної тривоги не було оголошено. Про це повідомляють місцеве видання "Думская".
Причини вибухи поки невідомі. Місцева влада не коментувала ситуацію у місті.
Додамо, що у момент вибуху в Одесі та області не була оголошена повітряна тривога.
Карта повітряних тривог станом на 13:35.
Раніше російська федерація здійснила атаку на Україну вночі 17 грудня за допомогою безпілотників "Шахед", а також ракет "Іскандер-К" та Х-59. Сили протиповітряної оборони успішно ліквідували понад 20 ворожих об'єктів.
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