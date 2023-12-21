У четвер, 21 грудня, виникла пожежа в корпусі Донецького національного технічного університету. Існує ймовірність того, що цей корпус міг бути використаний як база для російських військових. Про це повідомили "Новости Донбасса".

У мережі пишуть про нібито "приліт" у районі третього корпусу, де знаходилася військова кафедра. Там раніше базувався батальйон "Спарта".

Корпус знаходить у центрі Донецька, там спалахнула пожежа. У мережі публікують кадри з димом.

Місцеві ЗМІ стверджують, що у будівлі ДонНТУ досі базуються російські окупанти.

При цьому окупаційна влада не коментувала ситуацію в місті. Зазначається, що після 24 лютого 2022 року у цьому районі були "прильоти".

Раніше ми писали про те, що внаслідок нічного масового нальоту дронів у Криму було вражено низку важливих військових об'єктів.