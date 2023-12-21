У четвер, 21 грудня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи. Про це повідомляється у Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Бавовна" настільки потужна, що її "чує все місто".

Мешканці повідомляють про вибухи. Чує все місто. Мовчать тільки окупанти.

Детальної інформації про причини та наслідки вибухів наразі немає.

Раніше ми писали про те, що 14 грудня безпілотники атакували кілька військових частин у підмосков'ї рф. Метою дронів були частини в Алабіно, Подільську та нафтобаза в Раменському районі.