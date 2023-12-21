У четвер, 21 грудня, в окупованому Маріуполі Донецької області вдень пролунали вибухи. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Маріуполь, вибухи!", - йдеться у повідомленні.

Міськрада посилається на повідомлення від місцевих жителів, які повідомляють про гучні вибухи в місті.

Чули в різних районах міста.

Раніше ми писали про те, що 14 грудня безпілотники атакували кілька військових частин у підмосков'ї рф. Метою дронів були частини в Алабіно, Подільську та нафтобаза в Раменському районі.