Вибухи в Маріуполі: що відомо [ Редагувати ]
У четвер, 21 грудня, в окупованому Маріуполі Донецької області вдень пролунали вибухи. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Маріуполь, вибухи!", - йдеться у повідомленні.
Міськрада посилається на повідомлення від місцевих жителів, які повідомляють про гучні вибухи в місті.
Чули в різних районах міста.
Раніше ми писали про те, що 14 грудня безпілотники атакували кілька військових частин у підмосков'ї рф. Метою дронів були частини в Алабіно, Подільську та нафтобаза в Раменському районі.
На ранок 5 грудня росіяни оголосили про спробу атаки безпілотниками на нафтобазу в окупованому Криму.
У Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку, постраждала людина.
по темі
У нині ще окупованому місті Маріуполь на Донеччині партизани влаштували вибух автомобіля, в якому перебував офіцер з кавказького підрозділу російської федерації
У пʼятницю, 15 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано переміщення колон російської військової техніки
У четвер, 21 грудня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи
У четвер, 21 грудня, виникла пожежа в корпусі Донецького національного технічного університету
У четвер, 21 грудня, мешканці Одеси повідомили про вибух у місті