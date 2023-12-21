Телеведучий Володимир Остапчук підтвердив своє одруження з Катериною Полтавською, молодшою за нього на 16 років.

У своєму інтерв'ю шоумену Анатолію Анатолічу, Остапчук назвав 22 лютого як найкращий для нього день у 2023 році.

Це був морозний день. Це була гарна погода. Я точно пам'ятаю, це 22.02.2023 року. Це особисте, але це був найкращий день 2023 року. Це пов'язано з моєю коханою. Щось сталося приємне... Але я не буду говорити, - сказав Остапчук.

Зрозуміло, що йшлося про його весілля. У кінці лютого закохана пара оприлюднила фото з РАГСу, де Катерина тримає документ із написом "Готово" і написала: "22.02.2023. Finally".

Нагадаємо, російський актор Іван Охлобистін, який висловив підтримку злочинному режиму Кремля, відвідав окупований Донбас, де потрапив під обстріл.