Сьогодні, 21 грудня, Україна отримала додаткові 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі для забезпечення зв’язку на прифронтових територіях, лікарнях та школах.

Про це заявив віце-прем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Також відзначено, що термінали Starlink будуть використовуватися на об’єктах критичної інфраструктури в Україні.

Сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч "Старлінків", які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами, - зазначив Федоров.

За його словами, Польща передала Україні найбільшу кількість терміналів, а саме 19,5 тисяч.

Нагадаємо, кібергрупа "Blackjack", яка, за попередніми висновками, може мати зв'язок з кіберспецслужбами СБУ, виконала атаку на інформаційну інфраструктуру"Росводоканалу", повністю блокуючи його роботу.