Сьогодні в Україні працює майже 50 тисяч Starlink, - Федоров [ Редагувати ]
Сьогодні, 21 грудня, Україна отримала додаткові 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі для забезпечення зв’язку на прифронтових територіях, лікарнях та школах.
Про це заявив віце-прем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Також відзначено, що термінали Starlink будуть використовуватися на об’єктах критичної інфраструктури в Україні.
Сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч "Старлінків", які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами, - зазначив Федоров.
За його словами, Польща передала Україні найбільшу кількість терміналів, а саме 19,5 тисяч.
Нагадаємо, кібергрупа "Blackjack", яка, за попередніми висновками, може мати зв'язок з кіберспецслужбами СБУ, виконала атаку на інформаційну інфраструктуру"Росводоканалу", повністю блокуючи його роботу.
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