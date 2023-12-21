Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зізнався, що віддає перевагу тому, щоб його країна не мала спільного кордону з росією. Він хотів би, щоб Україна і надалі виконувала роль захисного буфера.

Такими думками Орбан поділився на щорічній підсумковій прес-конференції.

Це наш інтерес - не мати спільного кордону з рф, і ми завжди зацікавлені в тому, щоб між Угорщиною та росією було якесь державне утворення. Досі це була Україна, і це було добре. Ми не хотіли цього змінювати, - заявив Орбан.

За його висловлюванням, "зміна цього", тобто припинення існування України та утворення спільного кордону з країною-агресором, не в інтересах Угорщини.

Ми зацікавлені в тому, щоб мати впорядковану державу між Угорщиною та росією. Все інше вирішуватимуть великі хлопці. Інтерес Угорщини полягає в цьому, - наголосив угорський прем’єр.

Нагадаємо, Єврокомісія очікує виконання Угорщиною останнього кроку, який дозволить розблокувати доступ Будапешта до мільярдів євро, що були заморожені після втручання прем'єр-міністра Віктора Орбана у демократичну систему стримувань та противаг.