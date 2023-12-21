21 грудня російська армія здійснила скидання двох авіабомб на Торецьк у Донецькій області, за результатами чого троє людей загинули, а ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

О 12:00 російська армія завдала два авіаудари по Торецьку. Тип засобів ураження, який використовували загарбники, наразі встановлюється, - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що російські сили атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Три чоловіки у віці 41, 42 і 45 років загинули внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. Ще п'ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня важкості.

Поранених осіб у віці від 33 до 54 років доставлено до лікарні для отримання необхідної медичної допомоги.

Прокуратура вживає всіх можливих та належних заходів для реєстрації воєнних злочинів російської федерації проти мирного населення Донецької області.

Розпочато досудове розслідування в рамках кримінальної справи щодо фактів порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у четвер, 21 грудня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи.