У жовтні в Львові відбулося скандальне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви, яке викликало значні обговорення. МВС оголосило в розшук нареченого.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВС.

Опубліковано оголошення про розшук Ростислава Ільницького, колишнього заступника прокурора в Радехові у 2019 році. Раніше він мав намір стати головним прокурором Херсонської області.

У реєстр розшуку включено Ільницького до категорії "осіб, які ухиляються від органів досудового розслідування", і зафіксовано його зникнення з 1 грудня 2023 року.

Його звинувачують за такими статтями:

ст. 358 ч. 1 - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа

ст. 358 ч. 3 - підроблення офіційного документа особою, яка має право посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно

ст. 358 ч. 4 - використання свідомо підробленого документа

Нагадаємо, ексголову Верховного суду Всеволода Князєва залишили під вартою, але Вищий антикорупційний суд вирішив зменшити розмір застави.