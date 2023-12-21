МВС оголосило в розшук нареченого зі скандального весілля у Львові [ Редагувати ]
У жовтні в Львові відбулося скандальне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви, яке викликало значні обговорення. МВС оголосило в розшук нареченого.
Про це йдеться в офіційному повідомленні МВС.
Опубліковано оголошення про розшук Ростислава Ільницького, колишнього заступника прокурора в Радехові у 2019 році. Раніше він мав намір стати головним прокурором Херсонської області.
У реєстр розшуку включено Ільницького до категорії "осіб, які ухиляються від органів досудового розслідування", і зафіксовано його зникнення з 1 грудня 2023 року.
Його звинувачують за такими статтями:
- ст. 358 ч. 1 - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа
- ст. 358 ч. 3 - підроблення офіційного документа особою, яка має право посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно
- ст. 358 ч. 4 - використання свідомо підробленого документа
Нагадаємо, ексголову Верховного суду Всеволода Князєва залишили під вартою, але Вищий антикорупційний суд вирішив зменшити розмір застави.
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