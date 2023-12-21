Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко отримав три платежі від угорського уряду протягом жовтня-листопада перед зустріччю з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Сумарно ці платежі склали понад 37 мільйонів гривень, як вказано у декларації Порошенка, опублікованій на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

23 жовтня Порошенко декларував 517173 грн як "проценти", отримані від Міністерства Фінансів Угорщини. 24 листопада він також вказав суму 1036940 грн як "проценти" від того ж джерела.

Того ж дня в декларації Петра Порошенка також фігурувала сума 36067500 грн, зазначена як "погашення облігацій", і отримана від Міністерства Фінансів Угорщини.

У партії "Європейська солідарність" заявляють, що Петро Порошенко вкладає кошти в цінні папери з метою акумуляції коштів на численні проєкти з підтримки ЗСУ.

Для збільшення ефективності використання ресурсів залучені незалежні професійні радники, які займаються придбанням державних і корпоративних цінних паперів в Україні й за кордоном, - йдеться в повідомленні.

Указані в повідомленні "проценти" та кошти за "облігації", були отримані з Угорщини в рамках цієї програми та спрямовані на зміцнення обороноздатності країни.

Нагадаємо, вранці 1 грудня Петро Порошенко заявив, що його "не випустили за межі України", незважаючи на розпорядження голови Верховної Ради, де вказано, що він має міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня. За його словами, в найближчі дні у нього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США та Сейму Польщі.