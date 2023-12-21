Чеський підприємець і гендиректор української інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала продовжує вести бізнес в окупованому Криму [ Редагувати ]
Чеський підприємець і гендиректор української інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала продовжує вести бізнес в окупованому Криму. У той час, коли Фіала на словах підтримує Україну у війні з рф, його компанія співпрацює з ворогом.
Про це повідомляє "УНІАН".
Раніше ЗМІ оприлюднили цю інформацію, але Томаш Фіала досі не відмовився від бізнес-проектів у росії. Він є кінцевим бенефіціаром кіпрської компанії Arricano Real Estate РLC, яка також зареєстрована і в Україні. Це провідний девелопер торгових центрів.
Але цікаво, що одним із проєктів Arricano є ТЦ "Південна Галерея" в Сімферополі. Цим об'єктом майже на 15 тис. квадратних метрів (а ще 8,5 га землі, кадастровий номер 0110100000:02:001:0506) Фіала володіє через низку "прокладок": "Грандінвест", "Вояж-Крим", "Зелене місто".
Тобто фактично компанії, пов'язані з Фіалою та його бізнес-партнером Галларом Тедером, напряму платять податки ворогу на окупованій території України.
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