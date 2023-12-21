У Президента України Володимира Зеленського є унікальна нагода — і достатньо повноважень — продемонструвати власне лідерство і перезавантажити систему (не тільки очільників!) як військового, так і цивільного управління, - вважає політичний експерт Олександ Кочетков.

Аналізуючи прес-конференцію Президента України на своїй сторінці у Facebook Кочетков стверджує, що спілкування Зеленського із журналістами оголило важливі питання та запити суспільства які потребують вирішення.

"Це стосується не тільки емоційного стану наших громадян, але водночас є найбільшими викликами, від яких залежатиме подальше існування держави", - пише експерт.

На його думку, основні інституції держави, і перш за все ЗСУ, у 2023 році показали достатню ефективність у протистоянні з переважаючим ворогом, але ситуація змінюється: "як на полі бою, так і на полях міжнародних відносин і внутрішньої політики". Зокрема експерт відзначає, що перегріті очікування і українців, і наших союзників від літнього контрнаступу на тлі порівняно скромних воєнних здобутків, призвели до суттєвої зміни риторики в світі щодо війни. Відповідно, зміна наративів відобразилася на рівнях економічної і військової підтримки України.

"Все це разом впритул наблизило нас до розуміння необхідності покладатися передусім на власні сили. А відтак до потреби глибинної трансформації державного управління, перезавантаження державної влади, якщо хочете", - стверджує Кочетков і пропонує провести зміну всіх невиборних гілок влади "від ЗСУ до РНБО і ОП".

"Це дозволить не лише якісно оновити підходи до управління армією, політикою та економікою. А й розрубає той гордіїв вузол порожніх суперечок, повзучої недовіри та внутрішньої напруженості всередині владної вертикалі, що згубно впливає як на систему прийняття рішень, так і зрештою на все суспільне життя", - вважає Кочетков, і висловлює переконання, що якщо суспільство побачить це масштабне кадрове оновлення, воно зітхне з полегшенням та отримає нову мотивацію і до збройного спротиву, і до роботи в тилу.

Крім того, наповнення воєнно-цивільного блоку новими сильними фігурами стане не лише адекватною реакцією керівника держави на суспільний запит, але й продемонструє готовність країни до руху вперед, і поверне довіру до України в міжнародному вимірі.

"Саме такі сильні кроки покажуть, чи збереже він роль лідера при зміні кон'юктури та чи продемонструє готовність до висновків, а відтак — руху вперед", - стверджує Кочетков.