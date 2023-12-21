В угоді буде передбачена не лише військова підтримка, а й продовжено тренування українських вояків у Британії.

Велика Британія може стати першою країною, яка надасть Україні гарантії безпеки. Видання The Telegraph повідомляє про 10-річну угоду, яку вже днями мають підписати Київ та Лондон. У ній йдеться про військову та грошову допомогу, а також про повоєнну підтримку.

Чого чекати від цих домовленостей? Дізнавалася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Велика Британія знову стає першопрохідницею. Вона першою в Європі надала Україні летальну зброю, першою відправила танки. А тепер першою підпише безпекову угоду на 10 років вперед. Насамперед цей документ стосуватиметься подальшої військової допомоги Україні. Акцент - на військово-морську сферу. У ній Британія має потужний досвід, тож використає його для зміцнення потенціалу українського флоту.

Ця угода стане продовженням попередніх домовленостей в рамках "морської коаліції", яку очолили Британія та Норвегія. Лондон вже повідомляв про передачу кораблів для розмінування, швидкісних човнів, броньованих машин-амфібій та ракет "Брімстоун" корабельної модифікації. Крім того, інструктори королівських військово-морських сил вже навчають українців розмінування та десантних операцій. Нова угода має допомогти Україні контролювати Чорне море.

Алан Мендоза, експерт із зовнішньої політики та національної безпеки:

Мова йде про концентрацію уваги на спеціалізованих уміннях, спеціалізованому обладнанні, яке може надати кожна країна, щоби забезпечити найкращу допомогу для використання Україною на полі бою. І морський флот - це площина, де ми дійсно можемо допомогти, не так багато інших країн це можуть зробити, тож це гарна можливість. Особливо якщо взяти до уваги успіхи України на морі. Українські сили досягли гарних результатів у Чорному морі зі збереження позицій та відтиснення росіян. А ми всі знаємо, що для повернення Криму має бути анулювання російського флоту. А це можливість для України в майбутньому подвоїти зусилля в цьому напрямку.

В угоді буде передбачена не лише військова підтримка, а й продовжено тренування українських вояків у Британії за програмою "Інтерфлекс". У неї вже 30 тисяч випускників. Також у документі формалізують обмін розвідданими та окреслять грошову допомогу. Від початку війни Лондон виділяв Києву близько 3 млрд доларів на рік. І наступного року ця сума не зменшиться.

Вільям Хейг, ексміністр закордонних справ Великої Британії (2010-2014 рр.):

Так, це дуже дорого, але країнам як наша, буде набагато дорожче, якщо Україна програє війну. Бо оборонні витрати, які знадобляться в майбутньому, вартість будівництва НАТівських кордонів з росією буде значно дорожчими, ніж вартість допомоги Україні зараз, ось на чому потрібно акцентувати увагу зараз, бо це найбільша проблема у закордонній політиці на цей момент.

Окремо прописані в документі повоєнні гарантії безпеки для України. Зокрема, Лондон зобов'язується збільшити поставки зброї та відновити санкції проти Москви у випадку повторного нападу росії. Йдеться і про попереджувальні заходи, щоправда, поки що невідомо які. Це буде перша двостороння безпекова угода, яку підпише Київ. Українська влада сподівається, що наступного року ще більше країн укладуть схожі меморандуми.

Алан Мендоза, експерт із зовнішньої політики та національної безпеки:

Він дає українцям зрозуміти, що є світло в кінці тунелю, так, війна жорстока, вона важка, але коли такі країни як Велика Британія та такі об'єднання як Євросоюз показують, що вони стоять пліч-о-пліч з Україною, то це має не лише практичну мету, але й моральну та духовну мету - підбадьорювати Україну триматися з підтримкою її союзників, щоби виграти цю битву.

Зараз близько 30 країн ведуть індивідуальні перемовини щодо довгострокових безпекових зобов'язань перед Україною. Їх окреслили на саміті НАТО у Вільнюсі ще в липні.