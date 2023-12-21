Операція конфіскація. Німеччина хоче конфіскувати заморожені російські активи. На суму понад 700 мільйонів євро. Що це за гроші? І на які цілі їх спрямують? Тетяна Логунова розкаже.

720 мільйонів євро - на користь німецького бюджету. Прокуратура Німеччини хоче конфіскувати заморожені російські активи. Відповідне клопотання ініціював федеральний прокурор країни Петер Франк. І спрямував його до земельного суду Франкфурта-на-Майні. І хоча це лише початок процесу, який може тривати довго і невідомо чим завершиться, німецькі ЗМІ вже пишуть про прецедент. Адже дотепер німці тільки заморожували російські активи, але не пробували їх конфіскувати.

Клопотання федерального прокурора стосується російських мільйонів з національного розрахункового депозитарію московської біржі. Німці заморозили їх влітку торік. У той же день представники депозитарію спробували вивести гроші - на німецькі рахунки національного клірингового центру, який є дочірньою компанією московської біржі. Утім, банки відмовилися проводити операцію. Федеральна прокуратура розтрактувала це як спробу обійти санкції. І тепер використала, як привід для клопотання про конфіскацію активів. За даними німецьких ЗМІ, відповідне клопотання надійшло до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні ще в липні. Утім, громадськість дізналася про нього лише тепер.

720 мільйонів - це лише частка заморожених російських активів в Німеччині. Загальна ж сума - понад 5 мільярдів євро. Це активи державних та комерційних компаній, а також фізичних осіб, що потрапили під європейські санкції після повномасштабного нападу росії на Україну. Закони Німеччини дозволяють їх конфісковувати лише у разі кримінальних правопорушень. Як-то, спроба обходу санкцій.

У Брюсселі, тим часом взялися за заморожені активи російського Центробанку. Єврокомісія підготувала план передачі Україні прибутку від них. Механізм такий: отримані від заморожених активів доходи спочатку розмістять на окремих рахунках. Потім - гроші перекажуть до загального бюджету ЄС, з якого їх передадуть Україні як допомогу на відновлення. За допомогою цього плану, хочуть збирати для України до 3 мільярдів євро на рік. Єврокомісія вже передала цю пропозицію на розгляд держав-членів.