росіяни стягують свої сили під Авдіївкою та намагаються перерізати "дорогу життя".

Про ситуацію на полі бою розповів Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка в ефірі телемарафону.

"Ситуація залишається максимально напруженою, противник застосовує весь свій ударний потенціал, намагаючись перерізати шляхи сполучення, забрати панівні висоти та окупувати місто. На поточний момент Сили оборони в надзвичайно важких боях утримують позитивну динаміку та не допускають реалізації тактичних намірів противника. Авдіївка необхідна росіянам для тактичного підняття рейтингу диктатору путіну", - сказав Федоренко.

Також військовий закликав громадськість підтримувати Сили оборони та допомагати для боротьби з противником.

"Наразі погодні умови не сприяють роботі БПЛА. Нам вдалося суттєво пошкодити 2 БМП противника, розбити декілька їхніх штурмових розвідувальних груп", - підкреслив військовий.

Нагадаємо, 21 грудня російська армія здійснила скидання двох авіабомб на Торецьк у Донецькій області, за результатами чого троє людей загинули, а ще п'ятеро отримали поранення.