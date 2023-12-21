21 грудня депутати легалізували медичний канабіс в Україні. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів у ефірі телемарафону, кому його призначатимуть.

"Йде мова про лікарські засоби, які виробляються з медичного канабісу і містять певний відсоток ТГК, який має лікувальну дію. Коли ми говоримо для яких цілей ці лікарські засоби, то вони призначаються для лікування або зменшення хронічного болю, який є при певних хворобах.

У першу чергу ми говоримо про людей з онкологічними хворобами, які проходять хіміотерапію. Сьогодні є чітка доказова база, що ліки, які зроблені з медичного канабісу, дозволяють зменшити ці симптоми і повернути якість життя", - сказав Ляшко.

Також міністр зазначив, що ці препарати будуть відпускатися виключно за електронним рецептом і так само, як і наркотичні засоби, будуть чітко відслідковані.