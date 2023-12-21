"Спочатку застрелив свого батька": викладач Карлового університету розповів деталі стрілянини в Чехії [ Редагувати ]
В Карловому університеті в Празі відбулася стрілянина. 11 загиблих, більше 20 людей - поранені. Дев'ять з них - у важкому стані. На місці працюють усі екстрені служби, зокрема спецназ поліції. Попередньо, стрілок ліквідований.
Подробиці теракту в ефірі телемарафону розповів Олександр Мороз, викладач Карлового університету, журналіст, філософ.
"Це трагічна і масштабна подія для Чехії. Вже відомо, що стрілок вбив 10 людей на філософському факультеті і покінчив життя самогубством. Таким чином маємо 11 жертв і 9 поранених, ми поки не знаємо остаточну кількість загиблих. Ми ще не знаємо імена жертв, проте в університеті навчаються зокрема і українські студенти. На факультеті також діє для українців школа вивчення чеської мови. На щастя, вона діє в інші дні", - сказав викладач.
Відомо, що стрілок - чеський студент. Він жив неподалік Праги. Спочатку він застрелив свого батька і потім пішов зі зброєю в Прагу. На 4 поверсі він відкрив стрілянину, яка продовжувалася протягом 20 хвилин.
"Поки немає остаточних версій поліцейських стосовно психоемоційного стану студента. Проте зараз вже відомо, що він почав вести свій телеграм-канал, в якому він готувався до теракту", - сказав Мороз.
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Сьогодні, 21 грудня, у Карловому університеті в центрі Праги стався інцидент із стріляниною на одному з факультетів.
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