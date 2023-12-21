Портрет бійця та його дружини Олени - один із багатьох на виставці черкаського проєкту "Незламні".

Їх силі духу та наполегливості може позаздрити кожен. Вони перші стали на захист країни, пройшли пекельні бої, отримали важкі поранення… Але не зламались і продовжують надихати своєю стійкістю. У Черкасах днями запустили медіа-проєкт "Незламні", присвячений українським воїнам, які втратили кінцівки. Взяти в ньому участь зголосились десятеро бійців, історії яких просто вражають.

З неймовірними зусиллями, долаючи біль, Саша робить підхід за підходом у тренажерному залі. Після важких поранень, які отримав у боях за Серебрянське лісництво, він прагне якнайшвидше повернутись до нормального життя. Все його тіло посічене уламками, замість ноги протез, руки скував інсульт… Але витримкою та наполегливістю воїна захоплюється навіть його тренер.

Іван - тренер:

Небагато, небагато таких людей, які працюють із посмішкою на обличчі після таких травм. Це дуже надихає.

Посмішка з обличчя Сашка і дійсно ніколи не сходить. Як би важко і складно не було, він постійно жартує.

Так воно в морських піхотинцях - бій завжди триває, або з собою, або на війні...

Та вступити в бій Сашко вирішив не тільки з собою, а й із байдужістю…

Портрет бійця та його дружини Олени - один із багатьох на виставці черкаського проєкту "Незламні". Десять вояків, які втратили кінцівки захищаючи нашу країну, зголосились взяти в ньому участь, аби привернути увагу до ветеранської спільноти. Яна прийшла на виставку зі своєю 4-річною донькою Поліною. Вона впевнена, дитина має це розуміти ще змалечку.

Яна Фурман - відвідувачка виставки:

У нас вже виникають питання, чому дядя на інвалідному візочку, а чому він не може ходити, а що з ним трапилося - підбираю слова так, щоб обережно пояснити, але говорю правду, як є, що це герої, ми їм вклоняємося і дякуємо безмежно, пишаємось і донатимо.

Фотовиставці передували десять опублікованих історій про її героїв. Всі бійці пройшли пекло російсько-української війни й навіть покаліченими знайшли сили повернутись до нормального життя. Щоправда, від оплесків і уваги до себе мужні воїни трохи ніяковіють.

Я дуже вдячна насамперед бійцям, ветеранам, які відгукнулись в цьому проєкті, тому що це не так просто оголити свої шрами фізичні й душевні, оголити їх на всі камери.

Автор проникливих портретів черкаський фотограф Ігор Єфімов. Це його вже третій подібний проєкт. Тож із військовими він одразу знайшов спільну мову і зміг влучно підібрати образи незламних людей.

Ігор Єфімов - фотограф:

Головна мета, знаєш, привернути увагу, щоб люди не соромились, бо я сам соромлюсь, коли бачу людину, яка з ампутацією… Я сам себе ловлю на думці, що мені соромно… А це не має бути так, ми маємо казати “дякую”.

Ветеран АТО Вадим Мазніченко втратив руку і ногу ще в 14 році, але знайшов у собі сили боротись далі. На даний час він активно займається паралімпійськими видами спорту і став золотим призером «Ігор Нескорених». Каже, подібні проєкти не тільки відкривають очі суспільству, а й надихають поранених вояків.

Вадим Мазніченко - ветеран російсько-української війни:

Нічого неможливого немає… Немає руки, як у мене, можна стріляти з лука зубами, немає ніг - можна протезами бігати.

Завершити проєкт “Незламні” його співорганізатори вирішили масштабним аукціоном, на якому зібрали понад 400 тисяч гривень для закупівлі FPV-дронів. Можливо, саме ця техніка комусь на фронті збереже життя чи здоров'я.