Призов українців з-за кордону: в Міноборони розповіли, чи мають плани [ Редагувати ]
Ілларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України розповів в ефірі телемарафону, що мав на увазі міністр Рустем Умєров, коли говорив про призов військовозобов'язаних українців, що перебувають за кордоном.
"Ми закликаємо усіх громадян України памʼятати, що їх конституційний обовʼязок - захищати державу. І він не зникає від того, що ви уникнули повістки, чи у вашому місті недосконало працює система мобілізації. Цей обовʼязок є і в тому числі у громадян, які наразі перебувають за кордоном.
Міністр оборони закликав їх служити. Все, що стосується механізмів тиску і примусу, то на порядку денному немає такого. Але важливо не це. Громадяни за кордоном повинні розуміти, що вони мають так само обовʼязок захищати державу", - сказав Павлюк.
Також він прокоментував систему рекрутингу, яка діє в Україні.
"Ми зацікавлені у тому, щоб набирати якомога більше людей системою рекрутингу, але ми все одно доберемо ту кількість людей, яка необхідна для того, щоб Україну захистити, чи то механізмами рекрутингу, чи то мобілізацією".
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