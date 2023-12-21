Мобілізація, контрнаступ, допомога від союзників, виробництво власної зброї. Пресконференція президента України досі у фокусі уваги. Головні меседжі Володимира Зеленського - в нашому наступному матеріалі.

Підсумки року на екрані - це прапор Євросоюзу. З таких слів розпочалася пресконференція Володимира Зеленського. До двох сотень представників українських та міжнародних ЗМІ й стільки ж питань. Ми розберемо найгарячіші.

Новий законопроєкт щодо мобілізації наробив багато шуму в українському суспільстві. І хоч його остаточної редакції поки що немає, чутки підігрівають нардепи. Свою позицію висловив і президент. Якщо жінок не мобілізуватимуть, чоловіків від 25 років - можуть. Зменшення граничного віку, обумовлене високою потребою поповнювати українську армію. На ставці Верховного головнокомандувача, військове керівництво країни запросило мобілізувати до пів мільйона людей.

Володимир Зеленський, Президент України:

Це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримати цей напрямок, що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там принаймні, що з тими хто два роки захищає нашу державу, і що ці питання ротаційні, в нас є питання відпусток, нам потрібен комплексний план, і в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді передусім суспільству.

Мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів гривень.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я, як президент України, як людина яка багато часу витрачає, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші?

А от щодо власного виробництва дронів - питання вирішено. За наступний рік планують виробити мільйон українських залізних “пташок”. Про таку амбітну ціль заявив Володимир Зеленський. Щоправда, є проблеми з постачанням, оскільки в Україні залишається бюрократичний радянський процес.

Володимир Зеленський, Президент України:

26 000 дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами.

Щодо артилерії - Україна збільшуватиме виробництво снарядів калібру 155 міліметрів. А от авіацію очікуємо від країн-партнерів. Її відсутність негативно вплинула на контрнаступ українських військ у 2023 році.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми не контролюємо небо, у нас немає достатньої кількості амуніції, але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід, або вже не знайшли, але для цього нам потрібна дійсно підтримка.

І питання головної підтримки - від Сполучених Штатів Америки - досягло критичної точки. 30 грудня у Пентагону закінчаться гроші для України. А палата представників досі не прийняла додаткові запити для фінансування допомоги.

Лілія Налягака, ведуча:

Мене цікавить, скільки у нас є часу чекати й наскільки є критичним швидке рішення про допомогу від Штатів? Дякую.

Володимир Зеленський, Президент України:

Допомога потрібна зараз, це є і сигнал на ЄС щодо допомоги їх, їх пакету, але я радий що ми один одного почули, і що сигнал від США - це буде сигнал від США, а Європа - це буде рішення Європи. Щодо Сполучених Штатів, то допомога, мені здається, буде дуже скоро.

Зеленський переконаний, що партнери не підведуть. А якщо рішення затримуватимуть і надалі, Україна підготувала план "Б".

Володимир Зеленський, Президент України:

Те, що є на сьогодні точно - Бельгія - 1,7 млрд, Данія - 4.2 млрд, Корея - 2.3 млрд. Латвія, Литва, Нідерланди - сотні мільйонів. Норвегія - 7.5 млрд. Франція - 2 млрд. Німеччина - 8 млрд. Швеція - понад 500 мільйонів. Японія - багатомільярдна допомога. Це говорить, що це потужний базис, якщо у нас будуть ризики, відповідні суми, ми будемо на них розраховувати.

На наступний день після підсумкової пресконференції українського президента, у Білому домі заявили, що досягли прогресу під час переговорів із республіканцями в Сенаті США щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні.