"Фактор Трампа". Демократи в Сенаті США тепер вже офіційно заявили про те, що досі озвучували лише кулуарно: побоюються, що Дональд Трамп зажадав домовитися про допомогу Києву. Кажуть, експрезидент в останню хвилину може вплинути на республіканців.

Наскільки це так? На якій стадії сам пакет? І як судові процеси проти самого президента можуть зняти його із президентських перегонів? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченко, він - у Вашингтоні. Отже, Дімо, вітаю, наскільки Трамп може вплинути на "українське питання"?

Про це були неофіційні розмови у конгресових кулуарах, але зараз лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер вже почав говорити публічно: дійсно має побоювання, що експрезидент може якщо і не зірвати домовленості щодо кордонів і відповідно щодо грошей для України, то ускладнити процес.

В інтерв'ю газеті Politico сенатор якраз зізнався, що "політична арифметика" складна. Демократам в Сенаті потрібно щонайменше 9 голосів республіканців. І Шумер каже: п'ять додаткових голосів "за" Україну буде гарантовано. 15 сенаторів-республіканців у будь-якому випадку будуть "проти". А от на решту якраз і може вплинути Трамп. Знаєте, як? Шумер каже, однопартійці побоюються його осуду, того, що Трамп "виступить зі злісними нападками щодо них". Газета пише, що кілька консервативно налаштованих республіканців у Сенаті "вже згодні з Трампом і виступають проти подальшої допомоги Україні".

І за цих умов неймовірно важливі процеси відбуваються навколо самого Трампа. Він вже розпочав агітацію, але формально він не кандидат, потрібен процес відбору - те, що називається "праймеріз"; потрібно фінальне рішення партійної конференції, яка станеться тільки влітку.

І от одразу у кількох Штатах відбуваються спроби через суд прибрати експрезидент із цього списку кандидатів. Відповідно, партія не зможе проголосувати й буде змушена обрати іншого претендента від республіканців.

Частина таких спроб була невдалою. І от зараз зʼявилося рішення Верховного суду Колорадо, яким Трампа прибирають зі списку претендентів, що балотуються в цьому Штаті в президенти від республіканців. Так, це не остаточно. Так, Трамп подає до Верховного суду США… І з юридичної точки зору питання складне. Є 3-й розділ 14-ї поправки до конституції, згідно з яким жодна особа не може обіймати якусь посаду на державній службі, якщо вона складала присягу, а потім - і тут цитата - "взяла участь у заколоті чи повстанні проти Сполучених Штатів або надала допомогу чи підтримку ворогам США".

Поправка стара, її придумали півтора століття тому, але зараз саме її використали у Колорадо, звинувативши Трампа в тому, що одразу після програшу на виборах він підбурював натовп йти до Конгресу, аби зірвати затвердження результатів. Це вилилося у події, свідком яких я був особисто, штурму Капітолія. І це у Колорадо якраз і розцінили, як "участь у заколоті чи повстанні".

Тому з'являються питання, а чи взагалі Трамп зможе з цією юридичною боротьбою залишитися кандидатом у президенти США.

В команді Трампа вирішили поки "прощупати грунт" - спробувати заявити про імунітет експрезидент від кримінального переслідування. Подивитися, який розклад сил, а там вже вирішувати.

Все це безсумнівно вплине на велику політику. І, на жаль, ненайкращим чином. Я проконсультувався і з парламентськими журналістами, які багато внутрішніх розмов чують у кулуарах, і почув - очікують, що Трамп зробить як завжди, піде в наступ. Обере те поле бою, де може впливати й мститися команді Байдена. І пакет допомоги - це якраз таке питання, де він може втрутитися, вмовляти не голосувати, інтригувати. У будь-якому разі час є. Питання все одно переноситься на середину січня.

Які точні строки, прогнози й очікування щодо пакета - далі в моєму сюжеті.

Тепер це вже офіційно. Конгрес - не встигає. Попри всі спроби домовитися; попри те, що демократи у свої вихідні виходили на роботу в Сенаті, "українське питання” таки переноситься на 2024, а законодавці розпочинають канікули, щоб повернутися лише 9 січня. В реальності це означає, що формального рішення не буде до середини місяця. І це лише у Верхній Палаті, а є ще Нижня, де проблем ще більше.

Держсекретар Блінкен, який востаннє у цьому році вийшов до преси, не приховував, наскільки розчарований тим, що строки зірвано. Каже, чудово розуміє, де саме цьому факту радіють.

Ці люди знаходяться у москві, Пекіні, та Тегерані.

І каже, що конгресмени дарма бойкотують пакет:

Кошти, що включені в запит на додаткове фінансування, допоможуть зміцненню нашої оборонно-промислової бази. Тож багато в чому ми й самі від цього виграємо!

І що тягнути далі немає куди: вже ані часу, ані бюджету…

У нас майже закінчилися гроші, які потрібні для підтримки Києва, і у нас майже закінчився час.

Держдеп при цьому не береться прогнозувати, коли точно закінчаться кошти, які ще доступні, і не підтверджує офіційно дату, яку назвала преса (а ЗМІ назвали - 30 грудня). Неформально пояснюють, що тут не може бути якихось дедлайнів; не виключено - доведеться частково перенаправляти гроші між різними статтями бюджету і щось ще в "пожежному порядку" знаходити…

Тому називати точні числа вважають непродуктивним. Білий дім лише пояснює: "час не на нашому боці". І від Джона Кірбі пролунало: хотіли б отримати фінансування "якомога швидше", адже "коли ґрунт промерзне, російським військам буде легше просуватися вперед у січні та лютому" і потрібні засоби стримування. Згодом прозвучало більш конкретне - "з найбільшою ймовірністю питання вирішиться у січні".

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

У нас залишається лише один пакет безпекової допомоги, яким надамо до кінця цього року - до моменту, поки не закінчаться можливості поповнювати запаси Пентагону. Тому це вже критично - щоб Конгрес діяв, виділивши додаткове фінансування.

Що стоїть за цими процесами - я питаю у Надії та Роберта Макконнеллів, керівників американсько-української фундації та засновників «Групи друзів України» - неформального об'єднання відставних дипломатів, військових та експосадовець, які підтримують Київ.

Роберт та Надія Макконнелли, засновники та керівники US-Ukraine Foundation:

Мені складно це все зрозуміти, бо я працював і у Конгресі, і в американській адміністрації… Це вже не той Конгрес, я його не впізнаю! Причини, що називають - смішні. Кажуть, "ми дамо допомогу корумпованій країні". Камон, в Україні була корупція, але нинішню ситуацію просто не порівняти із тим, що було 506 років тому! Щодо зброї - це питання досліджували. Вона вся там, де і повинна бути!

Тому і нерішучість, і затягування питання, і спротив - законодавці здебільшого пояснюють вже не цим, а необхідністю вирішити прикордонні проблеми, які й справді загострилися. Переговори щодо міграційних змін тривають і досі. Білий дім обережно каже про «певний прогрес», але поки - нічого конкретного. Але мої співрозмовники взагалі дивуються, чому "українське питання" штучно стало заручником міграційних суперечок.

Роберт Макконнелл, засновник та керівник US-Ukraine Foundation:

Так, це у заголовках ЗМІ. Але немає зв'язку із тим, що Штати - суперсила, яка має діяти. Є ж і український кордон. І що ми робитимемо в майбутньому, якщо Україна не перемогла б? Будемо втягнуті вже безпосередньо - коли путін атакує країни з НАТОвського Альянсу? А коли кажуть "ой, це багато грошей, це так багато грошей". Це найбільш порожній довід з усього, що кажуть конгресмени.

Втім, мої співрозмовники закликають концентруватися не на затримці у Конгресі, адже рано чи пізно питання вирішать. А вже зараз визначити й погодити із Білим домом, куди саме ці гроші підуть, після того, як вони таки з'являться.

Надія Макконнелл, засновниця та керівниця US-Ukraine Foundation:

Тут важливо розуміти, подивіться на соцопитування, американці підтримують і збільшення допомоги Україні, і продовження цієї підтримки. Їм просто треба краще розуміти ситуацію, і якою є політика США. Ось чому ми постійно закликаємо, щоб і Білий дім, і Конгрес із цим визначилися.

Визначилися, тобто від красивого, але розпливчастого "as long as it takes" - "будемо з Україною стільки, скільки треба" - перейшли до чіткого бачення української перемоги. А воно одразу визначить і перелік зброї, яка для цього потрібна, і умови, і події… Це те, чого зараз вимагає спікер Джонсон в обмін на голоси. Те, що ситуативно потрібно республіканцям, але насправді треба всім нам - і в першу чергу Україні. І це завдання на 2024. Рік, який за всіма прогнозами у конгресових кулуарах і у «коридорах влади» може бути складним, але може стати й вирішальним.