Президент України Володимир Зеленський 21 грудня підписав закон №9422 про обмеження ставок за мікрокредитами. Про це повідомляється у картці законопроекту на сайті Раді.

Закон передбачає, що максимальний розмір відсоткової ставки за мікрокредитами не може перевищувати 1% на день (на перехідний період - 2,5% у перші 120 днів, 1,5% у наступні 120 днів).

Недотримання вимог закону щодо обмеження ставки буде каратися штрафом у розмірі від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 - 170 000 грн) за кожний випадок.

Забороняється укладати договір про споживчий кредит з особами, включеними до реєстру лудоманів (ігроманів - ред.), якщо відомо про використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Ініціатором законопроекту виступав Нацбанк. Він пояснював, що це необхідно для посилення захисту прав споживачів, адже фінансові компанії, які надають послугу мікрокредитування, часто нехтують перевіркою платоспроможності позичальників, а ризик неповернення коштів перекривають надвисокими процентними ставками за кредитом.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено:

Національний банк України фіксує надвисоке ціноутворення на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних.

Середній розмір позики, яку бере людина в мікрофінансовій компанії, становить 5 000 грн з денною ставкою 2,5% (середня ставка по цьому сегменту ринку).

Через 14 днів, що є найбільш популярним терміном кредитування, людина має повернути кошти на загальну суму 6750 грн. Тобто, вартість кредитних коштів у грошовому вимірі становить 1 750 грн.

Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6 700 грн на місяць, а після оподаткування складає, відповідно, 5 393,5 грн. Тобто, доступний дохід особи на цих же 14 днів складає 2 696,75 грн.

Відповідно, споживачу, скупний дохід якого становить мінімальну заробітну плату, доведеться за два тижні користування таким кредитом віддати понад 60% від свого доступного доходу.

За наслідками консультацій, проведених з Національним банком України, сформовано бачення, що сукупна вартість кредиту для малозабезпечених (таких, які отримують найменший можливий рівень доходу) споживачів не повинна перевищувати 20% від їх доходу.

Таким чином законопроект:

запроваджує показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом", визначає порядок його розрахунку та встановлює максимальний його розмір на рівні 1% у день від загального розміру кредиту;

встановлює вимогу обов’язкового зазначення у договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім споживчих кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечено заставою/іпотекою або правом довірчої власності);

забороняє кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будьяких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі про споживчий кредит.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав небанківські фінустанови розкривати умови позик і зробити "калькулятори".