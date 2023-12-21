Полювання на інформацію! Новина, про те, що в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування, останніми днями масово обговорюють в медіа. "Жучків" було два, але жоден із них не був увімкнений! Про це заявили в Службі безпеки України, яка за даним фактом одразу відкрила кримінальну справу. Наразі триває слідство. То ж кому було вигідно слухати Валерія Залужного та хто міг проникнути до режимного об'єкта, який профільні фахівці мають перевіряти кожен день? Михайло Манилюк з'ясовував.

Михайло Манилюк, кореспондент:

У кабінеті Валерія Залужного знайшли пристрої для прослуховування! Останніми днями такими заголовками рясніє українська та світова преса. Але як так сталося, чи міг бути витік інформації? Сам головнокомандувач ЗСУ зауважив: "прослушку" встановили у приміщенні, куди він лише мав переїхати 18 грудня. А отже, почути якісь державні таємниці ще точно ніхто не зміг!

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України:

Я о сьомій годині ранку мав туди зайти. І зайшов. Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва досить суттєва була.

Михайло Манилюк, кореспондент:

За фактом виявлення технічного пристрою у кабінеті Валерія Залужного Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Слідчі вже з'ясували: знахідка саморобна. Аудіозаписів на ній не було, тим більше вона, навіть, не була під'єднана до жодної мережі. Тобто отримати інформацію з неї було неможливо. Але досі залишається багато питань. Зокрема, хто хотів знати таємниці Генштабу? Головна версія - російські спецслужби.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки:

Триває війна, і ворог намагається в різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани, тому що подібні інструменти завжди дешевші й часто економлять величезну кількість ресурсів, в тому числі й на полі бою).

Алан Мендоза, експерт із зовнішньої політики та національної безпеки (Велика Британія):

Це могла бути спроба дізнатися, що планує українська сторона. Я не сумніваюся ані трохи, що були й попередні спроби прослуховування. Не сумніваюся, що будуть наступні. Але час цієї знахідки й той факт, що її знайшли у кабінеті, який збиралися використовувати в майбутньому, дає можливість припустити, що планувалося отримати ключові розвіддані про те, що може відбутися далі на війні.

Британський експерт із національної безпеки Алан Мендоза наголошує, якби інформація з кабінету Залужного потрапила до ворога, це мало б жахливі наслідки для України!

Алан Мендоза, експерт із зовнішньої політики та національної безпеки (Велика Британія):

Пристрій виявили до того, як він наробив великої шкоди. Хоча ми знаємо, що були виявлені ще кілька інших пристроїв. Не відомо, де і в якому вигляді, але це вказує на те, що триває велика операція, щоби отримати дані з України.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Версія друга - замовником міг бути хтось усередині країни. Адже знати про що говорить головнокомандувач - значить мати рацію.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього:

Якщо це внутрішній замовник, то цікавить така собі умовна "полуничка", якась реакція на внутрішні події.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ще одна з версій - пристрій для прослуховування був закладений просто заради провокації та гучного скандалу. Враховуючи, що він був не активний і те, що ця подія стала топновиною останніх кількох днів, версія цілком має право на життя!

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ

Дуже просто, десь через деякий час спробують викинути якісь аудіозаписи, зроблені за допомогою штучного інтелекту з голосом подібним на Залужного і в черговий раз будуть підіймати тему щодо протистояння військової та цивільної влади в Україні).

Михайло Манилюк, кореспондент:

Хай би яка з версій була правдива, не зрозуміло, хто саме міг зайти у приміщення, де мали б обговорюватися надважливі державні таємниці? Експерти не виключають наявності «крота» у близьких до Залужного колах.

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ:

Це "кріт", або навіть стая "кротів". Тобто ми не можемо знати - це одна людина, або колектив працює. Не можна встановити ніяких пристроїв, коли немає допуску. Це має бути військовослужбовець, навіть високопосадовець, а також це може бути й технічний персонал.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього:

Коли вже ремонт є, тоді доводиться це робити з коліс і знаходити людей в оточенні, людей в охороні, які можуть організувати такий собі коридор, провести групу, яка буде впроваджувати цю техніку, забезпечити їм безперебійне та стабільне знаходження, а потім так само спокійно випустити їх за межі.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Якщо розслідувати справу по гарячих слідах, можна досить швидко визначити, хто міг закласти "жучок"! У спецслужб навіть є спеціальний протокол на подібні випадки, за яким можна визначити, коли пристрій потрапив у приміщення і кому він належить.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього:

У експертів, зазвичай, при таких речах є вже розуміння, хто це міг зробити, бо ринок доволі обмежений у цих засобах і в принципі можна з'ясувати по відбитках пальців, або по підпису умовному, там почерк майстра, хто це зробив. Перевіряються люди, які раніше притягалися до відповідальності за цими статтями.

Ще один спосіб визначити "крота" - перевірити всіх співробітників, хто мав доступ до приміщення на поліграфі!

Дмитро Попов, колишній працівник СБУ:

Це комплексна перевірка всіх. Будь-то генерал-полковник, будь-то лейтенант. Всіх на поліграф. Якщо це робить фахівець, то не буде мати можливості “кріт” обійти, або якимось чином схибити це тестування. Але це повинні бути всі.

"Жучки" у високих кабінетах - невід'ємний елемент шпигунських ігор. І не лише тих, що знаходяться у стані війни, наголошують експерти. Пристрої для прослуховування спецагенти встановлювали ще в середині минулого століття.

Алан Мендоза, експерт із зовнішньої політики та національної безпеки (Велика Британія):

Розвіддані будь-якого типу - завжди потрібні країнам, це таємна інформація, яку не розповідають нікому, обговорюють лише у внутрішньому колі. Звичайно, це дає перевагу на полі бою, на дипломатичному полі. Це стандартна практика.

Михайло Манилюк, кореспондент: