Обмеження щодо російських алмазів критикує Індія і закликає країни G-7 відкласти заборону. Там вважають, що в правилах немає ясності. Мовляв, як відстежити увесь непростий шлях коштовних камінців від рудника до ювелірної майстерні?

Цей аргумент підіймають й інші скептики щодо дієвості запроваджених цього тижня санкцій ЄС. Тож як мають діяти обмеження і якого ефекту від них чекають? Розбиралася Ольга Жидецька.

Ні - кривавим російським діамантам! Цього тижня ЄС нарешті ухвалив 12-й пакет санкцій проти кремля, у ньому під заборону потрапили загальні камінці. рф є виробником майже третини алмазів у світі й до війни заробляла на них 4,5 мільярди доларів. Досі це була найприбутковіша стаття експорту, що не потрапила під європейські санкції.

Раніше обмеження торгівлі російськими діамантами запровадили США, а тепер - і ЄС, одночасно з країнами G-7.

Ганс Меркет, аналітик IPIS ("Міжнародної служби інформації про світ"):

На країни великої сімки припадає 70% споживання діамантів у світі. Це означає, що ринок для росії значно скоротитися. І "Алроса" - найбільший російський виробник не матиме достатньо покупців. Тож ідея виникає в тому, що якщо в "Алросі"виникнуть проблеми. І власне, якщо росія витрачатиме гроші на підтримку "Алроси" на плаву, то вона не використовує їх на фінансування війни.

Отже, задумом європосадовців, з 1 січня припиняється прямий імпорт необроблених алмазів із росії. Далі у двох етапах – з березня та вересня 2024 року – в Антверпені запрацює система відстеження вже обробленого каміння, що унеможливить надходження коштовностей через треті країни.

І саме це й має стати початком реальної дії обмежень, оскільки проста заборона - як показав досвід з американськими санкціями - дозволяє обходити її шляхом продажу через такі країни, як Індія чи Арабські Емірати.

Георгій Попов, аналітик Національної асоціації добувної промисловості України:

Коли в питаннях торгівлі мінеральними ресурсами, сировиною збільшується питання, як запобігти торгівлі з країнами-агресорами або з диктаторами, збільшується питання прозорості, прозорості, відслідковування операцій. Тут варто відзначити те, що саме алмазна індустрія стала піонером введення провідних процедур відслідковування походження алмазів.

Та головне питання - як саме відслідковувати шляхи загальних камінців від кар'єру до ювеліра? Адже в різних країнах після первинної огранки легко втратити інформацію про виробництво алмазу. У ЄС стверджують, що знайшли вихід - це технологія відстеження на основі блокчейну.

Фредерік Дегріз, генеральний директор компанії iTraceiT:

Порівняно з іншими секторами, цей ринок насправді є дуже регульованим і дуже прозорим. Річ у тому, що кожен діамант унікальний. Це не такий товар, як скажемо, сіра нафта чи золото, де все можна переплавити разом. Тож його можна відслідкувати й підтримувати цю індивідуальну відстежуваність.

Однак нові правила гри до вподоби не всім. Індія, яка огранює 90% світових алмазів, закликала "Велику сімку" відкласти запровадження санкцій, оскільки механізм відстеження діамантів там вважають незрозумілим. Сумніваються й деякі великі гравці ринку. Проте експерти кажуть: за таким цивілізованим упорядкуванням - майбутнє. І багато світових брендів вже його застосував.

Ганс Меркет, аналітик IPIS ("Міжнародної служби інформації про світ"):

Це щось абсолютно нове для індустрії. І це означає, що будуть переможці й лузери, бо це внесе прозорість у торгівлю. Звісно, багато учасників почуваються досить комфортно без цієї прозорості. Тож не дивно, що вони опираються. Разом з тим є гравці, які підтримують інновації, оскільки розуміють, що необхідно зберегти імідж цієї чутливої ​​галузі й надати клієнтам чітку й прозору інформацію, звідки походять діаманти.

Цей вітер змін дуже чітко відчули в бельгійському Антверпені - історичне місто є хабом, через який проходять 85% усіх необроблених алмазів у світі з обігу 50 мільярдів євро на рік. До війни близько третини товару було з росії. Однак зокрема через фінансові санкції США та токсичність Кремля прямо постачання алмазів з рф до Бельгії й так вже впали до мінімуму.

Ганс Меркет, аналітик IPIS ("Міжнародної служби інформації про світ"):

Останні доступні цифри - за серпень. Тоді ми побачили російські діаманти на загальну суму лише 5,5 тисяч євро, які дійшли до Антверпена. Тоді як раніше, за рік до того, це було близько 150 мільйонів євро в середньому щомісяця.

Надалі впровадження системи відслідковування дозволяє Бельгії зберегти преміальні ринки збуту і без обмежень деінде діамантів з рф. Однак цей процес буде поступовим, як вважають фахівці, що закрити одразу всі лазівки для просочування кривих російських камінців непросто.

Георгій Попов, аналітик Національної асоціації добувної промисловості України:

Також просто торгівля алмазами без походження, сертифікатів, вона не можлива в європейському співробітництві, але можлива в Арабських Еміратах. І завдяки тим компаніям з розширенням перереєстрації, наприклад, алмази продаються в ОАЕ, продаються в Туреччині, або потрапляють в інший край ЄС, і так вони потрапляють на відкритий європейський ринок. Це відпрацьовані схеми.

Разом з тим, після запровадження системи відстеження відкритими для алмазів з росії залишаються ринки Азії та Латинської Америки. Вони менш платоспроможні, і це знизить ціну камінців, а отже й зменшить прибутки держави-агресорки.