Фінляндія надала Україні військову допомогу на 106 млн євро [ Редагувати ]
Фінляндія надала Україні 21-й пакет військової допомоги на суму 106 млн євро. Про це повідомив уряд Фінляндії. Міністр оборони країни Антті Хакканен заявив:
Фінляндія віддана підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість комплектів оборонного обладнання, що поставляються нами, зараз становить 1,6 мільярда євро.
З міркувань безпеки вміст пакета не оголошується, водночас у міністерстві запевнили, що під час ухвалення додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і "ресурсна ситуація Сил оборони".
Попередній 20-й пакет військової допомоги України уряд Фінляндії надав 17 листопада. Його вартість оцінювалася в 100 млн євро.
Нагадаємо, на початку грудня було оголошено, що Фінляндія розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для України.
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