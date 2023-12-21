Фінляндія надала Україні 21-й пакет військової допомоги на суму 106 млн євро. Про це повідомив уряд Фінляндії. Міністр оборони країни Антті Хакканен заявив:

Фінляндія віддана підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість комплектів оборонного обладнання, що поставляються нами, зараз становить 1,6 мільярда євро.

З міркувань безпеки вміст пакета не оголошується, водночас у міністерстві запевнили, що під час ухвалення додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і "ресурсна ситуація Сил оборони".

Попередній 20-й пакет військової допомоги України уряд Фінляндії надав 17 листопада. Його вартість оцінювалася в 100 млн євро.

Нагадаємо, на початку грудня було оголошено, що Фінляндія розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для України.