Українські та польські міністри інфраструктури вперше зустрілися у Варшаві. Темою обговорення стали питання транспортної сфери та зокрема головна - розблокування кордону.

Важливо дійти єдиного розуміння цифр та даних щодо перевезень та частки ринку, яку займають наші та польські перевізники.

Але поки - кількість вантажівок на польсько-українському кордоні зросла в рази. У черзі майже 4 тисячі фур. Щоб потрапити до України водіям доводиться стоять 2 тижні у черзі.

Наша Христина Гашенко побувала у Польщі та поспілкувалася з водіями. Яка ситуація по той бік кордону - далі у її ексклюзивному репортажі.

На Львівщині під блокадою польських протестувальників понад півтора місяця залишаються три пункти пропуску.

Блокада кордону: яка ситуація по той бік кордону

Христина Гашенко, кореспондент:

Це пункт пропуску “Медика-Шегині”. На в'їзд в Україну тут очікують водії автівок та мікроавтобусів. І жодної вантажівки.

Фури, які блокують польські фермери на цьому пункті пропуску припарковані на узбіччі траси за 2 кілометри до кордону. За їхнім рухом тут пильно стежить місцева поліція.

До пункту пропуску із черги щогодини поліція пропускає 4 вантажівки.

Роман, водій вантажівки:

100 метрів проїхав і година, знову 100 метрів проїхав і година. Дуже погано.

Черга ваговозів до кордону розтягнулася на 70 кілометрів. Щоб потрапити в Україну водіям доводиться чекати майже 2 тижні. Деяким кермувальникам таки щастить. Їх українські компанії замінюють на інших колег.

Василь, водій вантажівки:

Він мав завантаження, завантажив машину, стояв там тиждень в черзі, і він повернувся додому автобусом, а я виїхав за машиною теж автобусом, але в мене є дозвіл на виїзд, в мене багатодітна сім'я.

А от із їжею тут скрутно, кажуть водії. До найближчого магазину більш як два кілометри. Тож чоловіки замовляють доставку готових страв із місцевих пабів. До прикладу, такий обід коштує майже 300 гривень.

Василь, водій вантажівки:

Трошки дорого, але може бути.

Через польку блокаду здорожчали міжнародні перевезення. А ось зарплати у водіїв - ні.

Віталій, водій вантажівки:

Ціни піднялися на саме перевезення. Скажімо так у відсотках, скажімо деякі ставки 100 піднялися. Можливо, деякі 50%. Але знову ж таки відкрився кордон "Ягодин" і ставки почали різко падати вниз. Скажімо і колійка була велика, і його знову заблокували. Як буде далі - не можемо сказати.

У черзі з українцями - і польські водії. Говорити відкрито про протестувальників поляки не хочуть.

Пйотер, водій вантажівки:

Не до кінця знаю, чому вони протестують. Ті, що перевізники - то розумію, а фермери - ні. Може то пов’язано з тим транспортом, чи що. Стою так само в черзі як і українські водії, і не хочу про це говорити.

Бензовози, які за міжнародними правилами мають безперешкодно перетнути кордон, також стоять у черзі. 7 днів поспіль на узбіччі припаркована машина Романа. Розповідає - на цьому пункті пропуску незрозумілі правила блокади.

Роман, водій бензовоза:

Поліція керує всією колійкою. Якщо пропустить вас поліція, то поїдете. Не пропусте, то не поїдете. То як на кого попадеш.

Під час нашої зйомки помічаємо вантажівку з іноземною реєстрацією, яка проїжджає чергу та автівку польських поліцейських.

Повз чергу на кордон прямує чимало машин, особливо вночі, розповідають припарковані водії.

Сергій, водій вантажівки:

Вночі тут, як відбувається, хлопці сплять, бо хочуть спати, а вони так година 2-4 і вперед. І пролітають. - Вони самі ідуть чи із супроводом поліції? - Ні, самі.

Поліція, яка контролює проїзд машин із черги, говорити на камеру відмовляється. Лиш пояснюють - машини їдуть на парковку, яка знаходиться ближче до кордону. Ці машини не зупиняють поліцейські та самі ж протестувальники. Вони, до слова, знаходяться в невеличкому мафі, який тут спеціально встановили. Поруч їхні колеги прикрашають різдвяний вертеп. У фермерів вимоги незмінні: від своєї влади вимагають дотацій на кукурудзу та збереження податку на сільськогосподарську продукцію.

Роман Кондрув, керівник протесту польських фермерів:

Попередня влада не виконувала установлених приписів і зобов'язань, тому унія європейська не хотіла надати кошти, а чекала, що до влади прийде Туск і ці гроші для пана Туска нададуть. Як тільки отримає гроші, то надіюся, що цю ситуацію на кордоні розвантажать, та вирішать. І вимоги перевізників, а також фермерів будуть вирішені позитивно.

Вирішити питання протестувальників вкотре намагатимуться українські політики спільно із колегами з Польщі. Представники нового уряду Дональда Туска планують днями відвідати Київ.