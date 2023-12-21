Школярка з Буковини встановила рекорд України зі знання англійської мови [ Редагувати ]
16-річна Діана Бурдейна з Чернівецької області стала рекордсменкою України у номінації "Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С-1 Academic". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
How dow you do? На це Діана Бурдейна може без перебільшення відповідати: "Вe as good as it gets!". І є на те причина: дівчина визнана рекордсменкою України в номінації "Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С-1 Academic".
Діана - учениця 11-Б Заставнівського опорного закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) у місті Заставна, Чернівецької області.
Їй лише 16 років, а такого рівня знань англійської мови, як правило, здобувають 20-22-річні випускники вищих навчальних закладів у разі успішного складання іспиту. Адже це - просунутий академічний рівень і п’ятий показник за шкалою CEFR (Загальноєвропейської компетенції володіння іноземною мовою).
Це ті знання, які дають змогу не лише глибоко відчувати мову у найширшому спектрі складних тем, а й розпізнавати прихований сенс, вживати ідіоми, специфічну лексику, термінологію, робити синхронні професійні переклади, а також ефективно використовувати англійську мову в академічних колах і впевнено комунікувати в науковому середовищі.
У коментарі "Українській правді" Діана розповіла, що іноземними мовами почала цікавитися ще з дитинства.
У мене в школі хороші вчителі іноземних мов. До речі, крім англійської я посилено вивчала ще й німецьку. Десь 4 роки тому я додатково почала займатися англійською з репетиторкою, і вважаю, що саме вона допомогла мені вийти на такий рівень, який маю зараз. Близько року тому я склала іспит на знання мови, який проходив у Польщі. Але те, що я потрапила на рекорд, для мене стало справжньою несподіванкою.
Разом із Сертифікатом про рекорд України Діані Бурдейній вручили грант на безоплатне навчання в Університеті Короля Данила в Івано-Франківську на будь-якому факультеті на її вибір.
Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроект про застосування англійської мови в Україні.
по темі
Українським школам передають 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер. Навчальні заклади встановлять техніку в класах інформатики, укриттях та бомбосховищах, щоб учні безпечно навчалися навіть під час повітряних тривог
Скоро наступить час різдвяних і новорічних свят, і всі здобувачі освіти в Україні з нетерпінням очікують зимових канікул. Як школярі, так і студенти вже готуються до заслуженого відпочинку
Міністерство освіти та науки України оголосило рейтинг найкращих вищих навчальних закладів України
Гроші можна отримати на банківську картку або перерахувати на потреби Збройних сил України
Які точні строки, прогнози й очікування щодо пакета допомоги - далі в сюжеті.