16-річна Діана Бурдейна з Чернівецької області стала рекордсменкою України у номінації "Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С-1 Academic". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

How dow you do? На це Діана Бурдейна може без перебільшення відповідати: "Вe as good as it gets!". І є на те причина: дівчина визнана рекордсменкою України в номінації "Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С-1 Academic".