16-річна Діана Бурдейна з Чернівецької області стала рекордсменкою України у номінації "Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С-1 Academic". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

How dow you do? На це Діана Бурдейна може без перебільшення відповідати: "Вe as good as it gets!". І є на те причина: дівчина визнана рекордсменкою України в номінації "Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С-1 Academic".

Діана - учениця 11-Б Заставнівського опорного закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) у місті Заставна, Чернівецької області.

Їй лише 16 років, а такого рівня знань англійської мови, як правило, здобувають 20-22-річні випускники вищих навчальних закладів у разі успішного складання іспиту. Адже це - просунутий академічний рівень і п’ятий показник за шкалою CEFR (Загальноєвропейської компетенції володіння іноземною мовою).

Це ті знання, які дають змогу не лише глибоко відчувати мову у найширшому спектрі складних тем, а й розпізнавати прихований сенс, вживати ідіоми, специфічну лексику, термінологію, робити синхронні професійні переклади, а також ефективно використовувати англійську мову в академічних колах і впевнено комунікувати в науковому середовищі.

У коментарі "Українській правді" Діана розповіла, що іноземними мовами почала цікавитися ще з дитинства.

У мене в школі хороші вчителі іноземних мов. До речі, крім англійської я посилено вивчала ще й німецьку. Десь 4 роки тому я додатково почала займатися англійською з репетиторкою, і вважаю, що саме вона допомогла мені вийти на такий рівень, який маю зараз. Близько року тому я склала іспит на знання мови, який проходив у Польщі. Але те, що я потрапила на рекорд, для мене стало справжньою несподіванкою.

Разом із Сертифікатом про рекорд України Діані Бурдейній вручили грант на безоплатне навчання в Університеті Короля Данила в Івано-Франківську на будь-якому факультеті на її вибір.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроект про застосування англійської мови в Україні.