Є сигнали, що російська "оборонка" сповільнюється - Зеленський [ Редагувати ]
За даними розвідки, є сигнали того, що російська "оборонка" уповільнюється. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 21 грудня.
Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської "оборонки" - є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати.
Глава держави також повідомив, що 21 грудня провів нараду з урядовцями щодо нашої роботи із Євросоюзом заради продовження фінансової підтримки України на достатньому рівні на наступні чотири роки.
Був глава уряду, перша віцепремʼєр-міністерка, міністри. Обговорили деталі, конкретні рішення, яких потребуємо. Максимально активно працюємо, щоб гарантувати стабільність нашій державі та стійкість в усіх її інституціях, в усіх системах та функціях держави. І це буде.
Також президент провів розмову з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем.
Тематика - щодо безпеки. Безпеки судноплавства в Чорному морі, зокрема щодо розширення цієї безпеки, а отже, і зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Та наближення того моменту, коли ми зможемо повернути безпеку всім нашим людям - коли зможемо завершити російську агресію. Завершити чесно.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що питання мобілізації і залучення до лав ЗСУ додаткових 500 тисяч чоловіків стало центральною темою обговорень на чотирьох останніх засіданнях Ставки верховного головнокомандувача.
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